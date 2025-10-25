La causa Melmann tiene un nuevo fiscal

El caso que investiga el femicidio de Natalia Melmann, la adolescente de 15 años asesinada en Miramar el 4 de febrero de 2001, tiene nuevo fiscal. Según informó el padre de la víctima, Ana De Caro fue desplazada de la Fiscalía en esa ciudad balnearia y sostuvo que “no dieron motivos”.

La fiscal se encontraba a cargo de la investigación para dar con el quinto asesino como consecuencia del rastro genético que se halló en el cuerpo de la víctima.

De Caro solicitó la realización de extracciones de sangre a ocho sospechosos: Ángel Sánchez Custodio, Osvaldo Sissi y José Luis Morillo concurrieron el 28 de agosto a la Asesoría Pericial de Mar del Plata, para someterse a los análisis. El sargento Borra, el sargento Enrique Diez, el excomisario Merillo y el comisario mayor Oroz Mieres son los otros policías que se realizaron el estudio, mientras que los efectivos Oviedo y Torrente aún no accedieron al cotejo.

Sin embargo, se supo que el fiscal Ramiro Anchou reemplazará a la funcionaria judicial, por lo que la familia de Natalia se reunirá con él “en los primeros días de noviembre”.

El femicidio

Natalia fue encontrada bajo un montículo de hojas en un vivero de Miramar y la autopsia reveló que fue asfixiada con el cordón de sus zapatillas, aunque a simple vista el cuerpo presentaba moretones, quemaduras, fracturas y un golpe en el cráneo.

Se determinó que fue abusada sexualmente con acceso carnal por cinco hombres, entre ellos Anselmini, Ricardo Suárez y Echenique, sentenciados a la pena de prisión perpetua por los delitos de “rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa”.

El exconvicto Gustavo “Gallo” Fernández recibió 25 años por su participación en el rapto, aunque la pena fue reducida a diez años.