Pablo Laurta no respondió preguntas y solo hizo referencia a sus denuncias anteriores

Pablo Laurta, el hombre acusado de doble femicidio y el crimen del remisero Sebastián Palacio, no respondió preguntas en la audiencia indagatoria en la provincia de Córdoba y solo hizo referencia a sus denuncias anteriores.

La defensora oficial, Alfonsina Muñiz, presentó el pedido de que la audiencia sea presencial y no a través de videollamada como se había anunciado y tras la aprobación de la Justicia provincial, la misma se llevó a cabo en la Fiscalía de Instrucción de Género y Violencia Familiar.

Dicha Fiscalía está a cargo de Gerardo Reyes, quien informó que el imputado no contestó preguntas con relación a la causa que instruye esa fiscalía por los homicidios de Luna Giardina, su expareja, y la madre de ella, Mariel Zamudio.

Sin embargo, mencionaron que “solo hizo referencia a sus denuncias anteriores en Fiscalía de Integridad sexual 1 de turno y el pedido de restitución internacional de su hijo”.

Como ocurrió en la anterior oportunidad en la que fue derivado a la fiscalía, se organizó un amplio operativo de seguridad para preservar al acusado y evitar inconvenientes. Luego de la corta audiencia, Laurta salió de los tribunales de Córdoba y fue nuevamente trasladado a la Cárcel de Cruz del Eje.

La semana pasada la Justicia de Entre Ríos formuló cargos por el delito de homicidio criminis causa con relación al asesinato de Matías Sebastián Palacio, el remisero que había contratado para un supuesto viaje a Santa Fe, y se le impuso la prisión preventiva por 120 días.

Salvaje ataque en Ensenada

Un dramático caso de violencia de género se registró en la noche del miércoles en el barrio Federal II de Ensenada, cuando una mujer fue rescatada por personal policial tras ser retenida contra su voluntad y agredida severamente por su ex pareja. El episodio movilizó al vecindario, que alertó a las fuerzas de seguridad tras escuchar gritos, muebles rotos y golpes provenientes del interior de la vivienda.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 22:30 horas, en una casa situada en la intersección de las calles Maipú y Contarelli. Tras recibir el llamado al número de emergencias, los agentes del comando patrullero establecieron un perímetro de seguridad y, en coordinación con la fiscalía de turno, procedieron a forzar la puerta principal del domicilio para ingresar. Una vez dentro, hallaron a la mujer con visibles lesiones en el rostro y el cuerpo, mientras el agresor estaba fuera de control. Se libró un corto forcejeo hasta que el hombre fue reducido y trasladado a la comisaría local.