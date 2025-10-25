A poco días de ser padre, fue fusilado de dos tiros

El homicida de Franco Guzmán, el joven de 23 años que iba a ser padre en pocos días y que fue asesinado a sangre fría en la localidad bonaerense de Villa Dorrego, fue detenido tras un intenso operativo.

El crimen ocurrió el 18 de octubre cuando se encontraba en la Plaza San Lorenzo, con amigos. En medio del encuentro el acusado, de 18 años, se acercó de manera sorpresiva y le exigió que corriera su moto a otro lugar.

Comenzaron a discutir y en medio de la disputa el atacante sacó su arma y le disparó dos veces a la víctima, quien cayó sobre el asfalto, mientras que el homicida se dio a la fuga.

Con el paso de las horas se identificó al acusado. Se trata de D.C. Armoa, a quien se le impuso un pedido de captura nacional e internacional, tras la intervención de la UFI Temática de Homicidio de La Matanza.