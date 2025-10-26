Un hombre debió ser rescatado durante un incendio en San Carlos

Momentos de extrema tensión se vivieron en la localidad platense de San Carlos, durante un voraz incendio que ocurrió en una vivienda que obligó al rescate de uno de sus moradores.

Todo sucedió durante la madrugada de desde sábado en medio de la tormenta que azotó a nuestra ciudad y los alrededores, una casa ubicada en la zona de las calles 49 entre 147 y 148.

Las llamas se expandieron rápidamente, por lo que los vecinos del barrio tuvieron que intervenir para evitar que el fuego se propague hacia las propiedades linderas.

Asimismo, dos personas que pasaban por la cuadra ingresaron a la finca para auxiliar a un hombre que estaba adentro y que tuvo que ser rescatado mientras esperaban la llegada de los bomberos.

Afortunadamente, la víctima resultó ilesa y pocos minutos después arribaron los bomberos del Cuartel Los Hornos para controlar el incendio y el personal médico del SAME para asistir a los presentes.