Triple crimen de Varela: se negó a declarar la esposa de Sotacuro

En el marco del caso que investiga el triple femicidio de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez, se produjo la detención de Mónica Débora Mujica, la esposa de Lázaro Víctor Sotacuro, quien debió presentarse a declarar ante el fiscal Adrián Arribas, pero finalmente se llamó a silencio según confirmó el propio funcionario judicial.

Según fuentes policiales abocadas al caso, el arresto de Mujica se concretó durante la madrugada de este sábado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de esta manera, se convirtió en la décima persona que está en prisión por los asesinatos de las tres jóvenes, ocurridos semanas atrás en la ciudad bonaerense de Florencio Varela.

Apenas se logró la captura de la sospechosa, en medio de un importante operativo policial, el fiscal Arribas había asegurado que la mujer sería indagada durante las primeras horas del día, mientras estaba a la espera de la llegada del abogado defensor oficial. En tanto, la implicada se encontraba detenida en el partido de La Matanza, aguardando para ver cómo seguía su situación con la Justicia.

Sin embargo, al momento de la toma del testimonio, finalmente Mujica no brindó ningún tipo de declaración, aunque pesa sobre ella la sospecha de ser la coautora del hecho, al igual que los restantes nueve arrestados hasta el momento. Cabe recordar que se presume alguna conexión entre el triple femicidio y el narcotráfico, con los crímenes relacionados una venganza por el supuesto robo de drogas.

La detención

El arresto de la mujer de Sotacuro, señalado como uno de los líderes de la organización que asesinó a Morena, Brenda y Lara Gutiérrez, fue detenida en CABA, teniendo en cuenta que Arribas pidió las prisiones preventivas de todos los apresados y el traspaso de la investigación al fuero federal.

La medida fue tomada contra Sotacuro; Celeste Magalí Guerrero, dueña de la propiedad donde se hallaron los cuerpos junto con su pareja Miguel Silva; también Daniela Ibarra, a quien encontraron lavando manchas de sangre en la vivienda y que estaba acompañada por Maximiliano Parra; la lista sigue con Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro y que aparece en el auto de apoyo; y Matías Agustín Ozorio, quien fue capturado en Perú. Además, les agravó las imputaciones a cada uno de ellos.