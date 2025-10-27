Salvaje: nene de 11 años terminó internado tras una brutal golpiza

Un grave episodio de violencia familiar conmocionó al barrio platense de Los Hornos este viernes, cuando un niño de 11 años fue víctima de los maltratos de su padre y debió ser internado en el Hospital de Niños Sor María Ludovica.

El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en 154 bis entre 58 y 59, donde vecinos alertados por los gritos del menor decidieron intervenir. Uno de ellos logró asistir al niño y lo trasladó personalmente al hospital, donde recibió atención médica y psicológica inmediata.

Según relató el vecino que lo auxilió, el padre del niño tendría problemas de consumo y los episodios de violencia serían reiterados. “No podíamos quedarnos quietos escuchando cómo lo maltrataba”, contó uno de los testigos a la prensa local.

El menor, identificado por sus iniciales C.J.B., no presentaba lesiones graves, pero quedó bajo seguimiento psicológico y protección temporal de un familiar directo, mientras las autoridades judiciales determinan la situación del progenitor.

La investigación está a cargo de la Fiscalía N°7 de La Plata, dirigida por la fiscal Virginia Bravo, con la intervención de personal de la comisaría Tercera de Los Hornos.

Fuentes judiciales confirmaron que se evalúa imputar al padre por delitos vinculados a violencia familiar y lesiones leves, y que el caso será elevado a la Justicia de Familia para garantizar la custodia y contención del menor.

Horror en Ensenada

Un dramático episodio generó profunda conmoción en la vecina ciudad de Ensenada, luego de que encontraran un feto en la puerta del Hospital Horacio Cestino. Sin dudas, el hecho encendió todas las alarmas y enseguida comenzaron a tejerse algunas hipótesis sobre lo sucedido, tratando de determinar cuáles son los orígenes de los restos hallados allí.

Todo comenzó durante este sábado, cuando en la región continuaba cayendo una copiosa lluvia, en momentos en los que parte del personal del mencionado centro de salud divisó algo extraño encima de la vereda, a unos escasos metros de los desagües pluviales. Tras acercarse, se llevaron un verdadero impacto por lo que estaban viendo.

Se trataba de un pequeño cuerpo, por lo que enseguida les dieron aviso a las autoridades pertinentes. Los efectivos policiales comenzaron con las tareas de rigor para tratar de esclarecer lo que había pasado, por lo que junto con la Justicia llevaron a cabo una serie de averiguaciones, que incluyeron la recolección de testimonios de los trabajadores del centro médico.