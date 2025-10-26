Ladrones se llevaron una moto a metros del Hospital Italiano

Dos delincuentes actuaron con total impunidad y en apenas unos segundos escaparon con una motocicleta que estaba estacionada a pocos metros de la entrada al Hospital Italiano.

Todo sucedió durante la noche en la zona de las calles 51 entre 29 y 30 y toda la secuencia quedó grabada por una de las cámaras instaladas allí. En la filmación se observa a dos sujetos que iban en un ciclomotor y se suben a la vereda.

Enseguida uno de ellos desciende del rodado, se acerca a la Honda Wave que estaba estacionada y en menos de un minuto se la lleva empujando a la rastra y al trote.

Para evitar ser identificados, uno de los hampones tenía su rostro cubierto con un pasamontañas, mientras que su cómplice llevaba el casco colocado. Ambos escaparon y poco se sabe de ellos.