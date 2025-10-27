Se incendio una casa y se vivieron momentos de tensión en barrio El Mondongo
Ocurrió este lunes en las últimas horas de la madrugada. No hubo víctimas, pero si pérdidas materiales.
Un violento incendio se registró durante la madrugada de este lunes en una vivienda ubicada en la zona de 66 y 121, generando preocupación y momentos de absoluta tensión entre los vecinos. Las llamas comenzaron cerca de las cinco de la mañana y rápidamente se propagaron por toda la estructura, lo que obligó a la intervención urgente de varias dotaciones de bomberos y personal de la guardia urbana.
Durante varios minutos, el barrio fue escenario de un intenso despliegue de sirenas, camiones y personal de emergencia que trabajó para controlar el siniestro. Testigos relataron que el fuego avanzó con gran velocidad y que la magnitud de las llamas se podía ver desde varias cuadras a la redonda.
Las causas del incendio aún no fueron determinadas, y personal especializado realiza peritajes en el lugar para establecer el origen del fuego.