Se incendio una casa y se vivieron momentos de tensión en barrio El Mondongo

Un violento incendio se registró durante la madrugada de este lunes en una vivienda ubicada en la zona de 66 y 121, generando preocupación y momentos de absoluta tensión entre los vecinos. Las llamas comenzaron cerca de las cinco de la mañana y rápidamente se propagaron por toda la estructura, lo que obligó a la intervención urgente de varias dotaciones de bomberos y personal de la guardia urbana.

Durante varios minutos, el barrio fue escenario de un intenso despliegue de sirenas, camiones y personal de emergencia que trabajó para controlar el siniestro. Testigos relataron que el fuego avanzó con gran velocidad y que la magnitud de las llamas se podía ver desde varias cuadras a la redonda.

Las causas del incendio aún no fueron determinadas, y personal especializado realiza peritajes en el lugar para establecer el origen del fuego.