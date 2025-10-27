Consternación en Misiones: una oficial fue asesinada por su expareja, también policía, en Comandante Andresito

Una oficial de la Policía de Misiones fue asesinada por su expareja, también integrante de la fuerza, en un hecho que conmociona a la localidad de Comandante Andresito. La víctima fue identificada como Daiana Raquel Da Rosa, de la Comisaría de la Mujer, y el autor del crimen como Natanael Comes, quien se desempeñaba en la comisaría jurisdiccional de la misma ciudad.

El hecho ocurrió el domingo por la noche, cerca de las 21:45, en el domicilio de Da Rosa ubicado en el barrio 80 Viviendas. Vecinos alertaron al Centro Integral de Operaciones (CIO 911) al escuchar gritos y pedidos de auxilio provenientes del interior de la vivienda.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, fueron recibidos con disparos por parte de Comes, quien se encontraba armado dentro del inmueble. Minutos después, el agresor se disparó en la cabeza. Fue trasladado de urgencia al hospital local, pero murió a causa de la herida.

Dentro de la vivienda, los agentes hallaron el cuerpo sin vida de Daiana Da Rosa, con heridas de bala en el torso y el cuello. Las primeras pericias indican que Comes habría ingresado armado al domicilio, con conocimiento de que su expareja se encontraba allí, por lo que los investigadores no descartan la hipótesis de un ataque premeditado.

De acuerdo con fuentes policiales, la pareja había mantenido una relación de concubinato que finalizó meses atrás. Hasta el momento no se registran denuncias previas por violencia de género ni medidas judiciales vigentes vinculadas a la relación.

La Jefatura de Policía de Misiones dispuso que la Unidad Regional V quede a cargo de la investigación, con intervención de peritos de la Policía Científica y supervisión del Juzgado de Instrucción en turno. En el lugar se realizaron pericias balísticas, toma de muestras y relevamientos fotográficos para reconstruir la secuencia del hecho.

El femicidio generó profunda conmoción tanto en la comunidad como entre sus compañeros de trabajo. Daiana Da Rosa era reconocida por su compromiso en la atención y acompañamiento de mujeres en situación de violencia, tarea que desempeñaba con dedicación desde la Comisaría de la Mujer.