Tragedia: ocho fallecidos y 29 heridos tras el choque entre un colectivo y un auto

Al menos cinco personas murieron como consecuencia de un micro de larga distancia que chocó, desbarrancó y cayó a un arroyo sobre la Ruta Nacional 14, en la provincia de Misiones.

El siniestro vial ocurrido esta madrugada en el kilómetro 892 dejó un saldo, hasta el momento, de ocho personas fallecidas, seis hombres y dos mujeres, y 29 heridos de distintas consideraciones, dos de los cuales fueron derivados al Hospital Madariaga de Posadas.

El hecho se registró alrededor de las 4:30 horas, cuando un colectivo de la empresa Sol del Norte, que circulaba en sentido Oberá–Campo Viera, colisionó con un automóvil Ford Focus que transitaba en dirección contraria. A raíz del violento impacto, el ómnibus cayó al cauce del arroyo Yazá, mientras que el vehículo menor quedó sobre la banquina.

Desde las primeras horas de la madrugada, más de 150 efectivos policiales, junto a Bomberos de la Policía y Voluntarios, personal de Salud Pública y otros organismos del Gobierno provincial, continúan trabajando intensamente en el lugar para asistir a las víctimas, remover los vehículos y rescatar a personas que aún permanecen dentro del colectivo.

Cabe mencionar que la empresa no cuenta con la lista de pasajeros, por lo que la Policía trabaja en la identificación de las víctimas y lesionados, en coordinación con los centros de salud y las dependencias intervinientes.

La Ruta Nacional 14 permanece con un solo carril habilitado, por lo que se solicita a los automovilistas circular con extrema precaución y evitar la zona si no es estrictamente necesario, a fin de facilitar las tareas de rescate, asistencia y peritaje.