Pérdida de gas y una casa arruinada tras el choque de dos autos

La tranquilidad de un barrio platense se vio alterada en las últimas horas luego de un impactante accidente de tránsito entre dos autos, en el cual uno terminó arriba de una vereda y colisionando contra un casa, a la vez que se temió por una posible fuga de gas, señalaron fuentes policiales y judiciales.

Los voceros consultados por Trama Urbana indicaron que todo tuvo lugar ayer a la tarde en la zona de las calles 21 y 64, en pleno centro neurálgico de La Plata. Allí, por razones que hasta el cierre de esta edición eran motivo de investigación, chocaron de manera brutal un Chevrolet Corsa y un Renault Clio. Producto del fuerte envión, uno de los rodados siguió de largo y chocó contra la ventana de un domicilio de la esquina, lo que pudo haber provocado una verdadera tragedia.

Un llamado al servicio de emergencias 911 alertó al personal de la fuerza y minutos después se hicieron presentes agentes del Comando de Patrullas local y una dotación de bomberos, ya que el Corsa presentaba una pérdida de gas, lo que ponía en peligro a toda la zona.

Finalmente también se convocó a una ambulancia y los facultativos determinaron que ninguno de los tripulantes de los vehículos habían sufrido heridas de consideración, por lo que no fueron trasladados a hospitales. En tanto, tampoco hubo lesiones entre los habitantes del inmueble afectado.

Se le dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción en turno de Delitos Culposos, donde se abrió una causa caratulada como “lesiones culposas”.

Alvite, a tribunales

En tanto, esta mañana, desde las 9, Felicitas Alvite, mejor conocida como “La Toretto” platense, se presentará en los tribunales junto a su amiga Valentina Velázquez, coimputada en la causa por la muerte del trabajador Walter Armand, al que la primera de las mencionadas atropelló y mató el 12 de abril de 2024 en 13 y 532, mientras corrían una picada.

Tras dos semanas de cuarto intermedio, la joven se encontrarán en el mencionado sitio para la audiencia preliminar al juicio oral al que ambos serán sometidas, y que en las próximas horas se informará su fecha de inicio.

En la anterior reunión, los abogados defensores de la asesina, volvieron a embarrar la cancha al realizar un planteo contra el fiscal de instrucción, a quien acusaron de “ocultar parte de la prueba”.

Alvite manejaba a más de 120 kilómetros por ahora, cruzando semáforos en rojo desde el centro hasta Tolosa, y terminó chocando contra la víctima, que circulaba en moto con el paso a su favor.