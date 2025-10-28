Comenzó el juicio contra el exjugador de Estudiantes Diego García por abuso sexual

En el fuero penal de La Plata comenzó este martes el juicio contra el exjugador de Estudiantes de La Plata, Diego García, acusado de abuso sexual con acceso carnal. El caso investiga lo ocurrido en febrero de 2021 durante una fiesta, donde la víctima, denunció haber sido violada por el entonces futbolista profesional.

Marcelo Peña, abogado de la denunciante, dialogó con la Red 92 y destacó el impacto emocional que los hechos provocaron en su representada. “Ha permanecido sosteniendo una terapia psicológica muy intensa, con un estrés postraumático que realmente ha llamado la atención. Lo que nosotros sostuvimos siempre fue una reacción normal frente a este tipo de abuso, pero la violencia que se ejerció nos sorprendió por su magnitud”, explicó el letrado.

Peña señaló además que se incorporaron al expediente pericias de especialistas para acreditar la violencia sufrida por la víctima. “Tuvimos que proponer incluso peritos facultativos para que determinen la violencia ejercida sobre la asistida técnica, y eso es lo que vamos a sostener también en la acusación”, remarcó.

El abogado adelantó que pedirá una calificación legal que contemple la gravedad de los hechos y que, en caso de que se dicte condena, solicitará la inmediata detención del imputado.