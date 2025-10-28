Estudiantes, con la mira puesta en Boca y en la tabla anual

Estudiantes de La Plata disfruta los últimos días de calma antes de entrar en una seguidilla clave. Con el fin de semana libre por las elecciones nacionales, el plantel que conduce Eduardo Domínguez volverá a entrenarse el lunes con la mira puesta en el duelo ante Boca Juniors, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura. El encuentro se jugará este domingo a las 16 horas en 1 y 57, y será determinante para las aspiraciones albirrojas.

En lo que va del Clausura, el Pincha ha priorizado la Copa Libertadores y eso lo hizo perder terreno en la tabla anual. Con 38 puntos, ocupa el puesto 12 y está fuera de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Sin embargo, aún quedan 9 unidades en juego y enfrentará a rivales directos: Boca, Tigre y Argentinos Juniors, dos de ellos en UNO.

La reciente clasificación de Argentinos a la final de la Copa Argentina también alimenta la ilusión. Si el Bicho se consagra campeón, liberará un cupo en la tabla anual y Estudiantes podría subir un puesto, acercándose a la zona de copas. En ese sentido, el cierre de torneo será una verdadera final para los de Domínguez.

Por el lado de Boca, el Xeneize llegará al encuentro en UNO con bajas sensibles. Rodrigo Battaglia no estará disponible por una lesión muscular y este lunes se confirmó que Leandro Paredes tampoco podrá jugar, ya que llegó al límite de amarillas en el duelo ante Barracas Central. La idea del cuerpo técnico azul y oro era justamente que cumpla la suspensión en La Plata para llegar limpio al Superclásico ante River.

Sin Paredes ni Battaglia, Claudio Úbeda evalúa variantes en el mediocampo, entre ellas el regreso de Ander Herrera.

Estudiantes aprovechará estos días para recuperar piernas, afinar detalles tácticos y sostener el envión anímico que dejó la victoria en el clásico ante Gimnasia. El objetivo es claro: sumar la mayor cantidad de puntos posibles para volver a las competencias internacionales en 2026. El partido frente a Boca será una parada clave en ese camino.