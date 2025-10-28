Fernando Burlando cuestionó el arresto domiciliario de “La Toretto” y anticipó que podría enfrentar hasta 18 años de prisión

Desde el fuero penal de La Plata, el abogado Fernando Burlando habló con la RED92 para referirse al avance de la causa que investiga la muerte de Walter Armand, el joven motociclista que perdió la vida tras ser embestido por el vehículo que conducía Felicitas Alvite, conocida mediáticamente como “La Toretto”, en la intersección de 13 y 32, el año pasado.

En el lugar, familiares y allegados volvieron a colocar carteles que reclaman justicia por Walter, Burlando expresó su disconformidad con la decisión judicial que benefició a la imputada con el arresto domiciliario. “No es una excarcelación, pero personalmente no entendí en absoluto lo que definió la Cámara respecto de esta medida. Creo que cada juez, además de su convicción, debe tener una conciencia”, sostuvo el letrado.

Consultado sobre la posibilidad de que Alvite regrese a prisión durante el proceso, Burlando explicó que “en cualquier momento podría revocarse” el beneficio si la acusada no respeta las pautas impuestas. Asimismo, adelantó que “de llegar una condena, la situación va a variar rotunda y categóricamente”.

El abogado señaló que la causa avanza hacia una instancia clave y estimó que la expectativa de pena para Alvite “no será menor a entre 14 y 18 años de prisión efectiva”. “Por la acusación que enfrenta, este tipo de condenas son habituales”, concluyó Burlando, quien representa a la familia de la víctima en su búsqueda de justicia.

Además, el hermano de Armand expresó a la RED92 ¨si ves el video y después todo lo que le causó es duro, pero por él hay que seguir y tratar de que se haga justicia. Nunca se fijaron en la vida de las otras personas, en este caso fue solo mi hermano, pero podrían haber sido varias familias¨, finalizó.