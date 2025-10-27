Melissa, el huracán que desata lluvias torrenciales en el Caribe

Melissa se fortaleció hasta convertirse en un huracán de categoría 3 el sábado por la noche, amenazando con provocar inundaciones catastróficas en el norte del Caribe. Los pronósticos indican lluvias torrenciales para Jamaica y las regiones del sur de Haití y República Dominicana hasta el lunes.

El vórtice de Melissa se encontraba la noche del sábado a unos 200 kilómetros al sur-sureste de Kingston, Jamaica, y a unos 455 kilómetros al oeste-suroeste de Puerto Príncipe, Haití. Tenía vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora y se desplazaba en dirección oeste a 6 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus iniciales en inglés, con sede en Miami). Se tiene previsto que Melissa se acerque más a Jamaica durante el fin de semana. De acuerdo a los pronósticos, podría alcanzar la categoría 4 para el martes.

El errático meteoro ha cobrado la vida de al menos tres personas en Haití y de una más en República Dominicana, donde además hay un desaparecido. Se prevén inundaciones y deslaves y hasta 89 centímetros (35 pulgadas) de catastróficas lluvias para la península de Tiburón, en el suroeste de Haití, según el centro.