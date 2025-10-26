Detuvieron a dos sospechosos por el robo al museo del Louvre

La policía francesa detuvo a dos personas presuntamente involucradas en el robo de ocho joyas de la corona francesa, valuadas en más de 100 millones de dólares. Uno de los sospechosos fue arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle cuando intentaba abordar un vuelo con destino al extranjero. El segundo fue interceptado horas más tarde en las afueras de París, según informaron medios locales.

Ambos formarían parte del grupo de cuatro individuos que el pasado domingo perpetraron el audaz golpe, sustrayendo piezas históricas de incalculable valor simbólico y patrimonial. Las autoridades no han revelado aún la identidad de los detenidos ni el paradero de las joyas, aunque se presume que la investigación continúa en curso para dar con los otros dos implicados y recuperar los objetos robados.