25 muertos calcinados tras un choque de autobús en India

Al menos 25 personas murieron calcinadas y 15 resultaron heridas luego de que un autobús de lujo se incendiara tras un choque con una motocicleta en la localidad de Chinnatekuru, en el distrito de Kurnool, Andhra Pradesh, India.

El vehículo viajaba entre Hyderabad y Bengaluru con 44 pasajeros a bordo. Los equipos de emergencia acudieron de inmediato para rescatar a los sobrevivientes y trasladar a los heridos a hospitales cercanos.

Las autoridades locales y forenses trabajan en la identificación de las víctimas y la reconstrucción del accidente. El oficial Vikrant Patil calificó la escena como “una escena de absoluta destrucción”, mientras se evalúan posibles fallas en los protocolos de seguridad y la infraestructura vial.

El primer ministro, Narendra Modi, y el máximo funcionario electo de Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu, ofrecieron sus condolencias a las familias afectadas. A su vez, un equipo de expertos forenses estaba investigando lo ocurrido.