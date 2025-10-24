Louvre: investigan más de 150 pruebas que dejaron los ladrones

Los investigadores del robo de ocho joyas de la corona de Francia en el Museo del Louvre cuentan con más de 150 muestras de ADN, huellas dactilares y otras pruebas que podrían conducir a los responsables del golpe. Así lo precisó en el día de ayer la fiscal de París, Laure Beccuau, quien se mostró optimista sobre las posibilidades de identificar a los cuatro integrantes del comando y de recuperar las piezas, valuadas en 88 millones de euros.

“Los análisis requieren plazos, aunque sean una prioridad para los laboratorios. Esperamos recibir información en los próximos días que podría proporcionarnos pistas, especialmente si los autores figuraban en los archivos policiales”, sostuvo

La fiscal explicó también que la videovigilancia de las calles permitió seguir las rutas de los autores “en París y los departamentos vecinos” y que los investigadores tienen también “imágenes disponibles de cámaras públicas y privadas” de autopistas, bancos y comercios para su explotación.