Un avión se estrelló en un aeropuerto de Venezuela

Una aeronave tipo PAY1, matrícula YV1443, se precipitó a tierra este miércoles en el Aeropuerto de Paramillo, estado venezolano de Táchira, fronterizo con Colombia. El siniestro dejó como saldo dos tripulantes fallecidos y un incendio que consumió por completo el avión.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) confirmó que se trataba de una aeronave tipo PAY1, matrícula YV1443, que se precipitó a tierra pocos segundos después de iniciar su ascenso.

Equipos de Bomberos Aeronáuticos, Protección Civil Táchira y la Policía Nacional Bolivariana trabajaron en la zona para extinguir el fuego y asegurar el área.

“Una aeronave tipo PAY1, matrícula YV1443, despegando del Aeropuerto de Paramillo, durante la fase de despegue, se precipitó a tierra. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y el accionar de los Bomberos Aeronáuticos del mencionado aeropuerto para atender el accidente. Lamentablemente en el mismo resultaron fallecidos los dos tripulantes a bordo”, señaló el INAC mediante un comunicado.