Avanza la investigación por el robo de joyas en el Museo del Louvre

La Policía francesa intensificó ayer la búsqueda a contrarreloj de los cuatro ladrones que perpetraron el robo de joyas napoleónicas "invaluables" en el Museo del Louvre, el más visitado del mundo, conscientes de que las probabilidades de recuperar las joyas robadas menguaban con cada hora que pasaba.

La fiscal de París, Laure Beccuau, confirmó a la cadena BFM TV que se está buscando a un “comando” de cuatro personas. El robo, según las autoridades, duró siete minutos y no dejó heridos.

Los ladrones, que llevaban motosierras pequeñas, tenían el rostro tapado y huyeron “en motocicletas de alta cilindrada”, añadió la fiscal.

En las últimas horas se dio a conocer un video revelador para la investigación, donde se puede observar a uno de los asaltantes con chaleco amarillo juntó a la vitrina de las joyas.

Los delincuentes habrían ingresado al museo a través de un área en construcción, utilizando un montacargas para llegar a la Galería Apolo. Rompieron ventanas con una herramienta y accedieron.

Además, el gobierno de Emmanuel Macron decidió reforzar la seguridad alrededor de los museos a nivel nacional.

La decisión se tomó durante una reunión entre ministro del Interior, Laurent Nuñez, la ministra de Cultura, Rachida Dati, y responsables policiales para abordar qué falló en este robo, que tuvo lugar el domingo y dio la vuelta al mundo.

“Los ladrones fueron capaces de colocar un montacargas en la vía pública, de hacer subir a gente en unos minutos para extraer joyas de valor inestimable y de dar una imagen deplorable de Francia”, afirmó Gérald Darmanin, ministro de Justicia, a la radio France Inter.

En tanto, el ministro Laurent Nuñez dijo que la operación fue ejecutada por ladrones “experimentados” y mencionó que podrían ser “extranjeros” y que “posiblemente” sean conocidos por acciones similares.

Entre los objetos robados, todos del siglo XIX, figuran el collar del conjunto de zafiros de la reina María Amelia y la reina Hortensia, compuesto por ocho zafiros y 631 diamantes, según la página web del Louvre. Los ladrones también se hicieron de la gargantilla de esmeraldas de María Luisa, compuesta por 32 esmeraldas y 1.138 diamantes.