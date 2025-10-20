Trump volvió a respaldar a Milei y lanzó una frase polémica sobre Argentina: “Se están muriendo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a la situación económica de Argentina y lo hizo con una frase que rápidamente generó repercusión: “Argentina está luchando por su vida, se están muriendo”.

El comentario surgió durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, en la que el mandatario norteamericano fue consultado sobre el reciente acercamiento comercial con Buenos Aires. Trump había anunciado que su gobierno evalúa la compra de carne argentina para contribuir a la baja de precios internos en Estados Unidos, medida que despertó críticas entre productores locales.

“Argentina está luchando por su vida, señorita. Usted no sabe nada al respecto. No tienen dinero, están haciendo todo lo posible para sobrevivir”, respondió con tono enfático al ser interrogado por una periodista. “Me gusta el presidente de Argentina. Creo que está haciendo todo lo que puede. Pero no hagas que parezca que les va muy bien. Se están muriendo”, insistió.

Las declaraciones se dieron pocos días después del encuentro entre Trump y Javier Milei en la Casa Blanca, donde el líder estadounidense reiteró su respaldo político y económico al gobierno argentino. En aquella oportunidad, Trump había advertido: “Si Milei pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”.

Desde el Ejecutivo argentino intentaron bajar el tono a la controversia. Milei aclaró que las palabras de Trump no hacían referencia directa a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, sino a una “visión estratégica de largo plazo”.

“Mientras esté yo, o alguien que defienda las ideas de la libertad, el respaldo de Estados Unidos va a seguir. No hay ningún pedido ni condicionamiento en materia de soberanía”, aseguró el presidente argentino.

El mandatario libertario también destacó el cambio de orientación diplomática impulsado por Washington: “Estados Unidos tenía una política hacia la región que descuidaba a sus aliados. Con la llegada de Marco Rubio y una nueva mirada cultural y geopolítica, decidieron premiar a los aliados. Hoy Trump considera a la Argentina un socio estratégico, y lo ha demostrado en palabras y hechos”.