Louvre: estima que las joyas robadas tendrían un valor de 88 millones de euros

El Museo del Louvre, en París, enfrenta uno de los golpes más espectaculares de su historia: ocho joyas de la corona francesa fueron robadas el pasado domingo 10 de octubre en la Galería de Apolo.

La fiscal de París, Laure Beccuau, anunció este martes que el valor estimado de las joyas robadas en la capital francesa durante el fin de semana asciende a 88 millones de euros, según la valoración estimada de la propia galería.

“Esta suma es ciertamente espectacular, pero debemos recordar que este daño es económico y que no es en absoluto comparable al daño histórico causado por este robo”, declaró durante una entrevista con la emisora francesa RTL.

Y completó: “Los criminales no ganarían 88 millones de euros si tuvieran la pésima idea de fundir las joyas”, por lo que espera que “lo piensen y no destruyan estas joyas sin motivo alguno”.