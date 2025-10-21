Brasil empezará a buscar petróleo en el delta del Amazonas

El gobierno de Brasil aprobó un polémico proyecto que en donde le otorga al gigante energético Petrobras la licencia ambiental para iniciar la exploración de petróleo en el delta del río Amazonas.

La autorización fue emitida por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) a menos de tres semanas de que el país reciba la cumbre climática de la ONU (COP30) en la ciudad amazónica de Belém.

La perforación está programada para comenzar de “inmediato”, con una duración estimada de cinco meses, según Petrobras. El potencial de estos nuevos yacimientos es considerable, estimado en 10.000 millones de barriles.

Lula defendió la decisión, argumentando que la extracción de hidrocarburos es necesaria para financiar la transición hacia energías limpias.

Brasil es el mayor productor de petróleo de América Latina, con 3,4 millones de barriles diarios en 2024, aunque la mitad de su matriz energética proviene de fuentes renovables.