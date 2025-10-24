Putin aseguró que no cederá ante la presión de Trump

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que Rusia no cederá ante la presión de Estados Unidos ni de ningún poder extranjero por la guerra en Ucrania y advirtió sobre una respuesta “contundente” ante cualquier ataque militar contra su territorio.

Las sanciones estadounidenses son un acto “inamistoso” y “tendrán ciertas consecuencias, pero no afectarán significativamente a nuestro bienestar económico”, sostuvo. Además, agregó que el sector energético ruso se siente confiado.

“Se trata, por supuesto, de un intento de presionar a Rusia”, reflexionó y sumó que, sin embargo “ningún país ni pueblo que se precie decide nunca nada bajo presión”.

Asimismo, en las últimas horas Donald Trump anunció nuevas sanciones contra las compañías de petróleo y gas más importantes de Rusia

Putin señaló que romper el equilibrio en los mercados globales de la energía podría provocar una subida de los precios incómoda para países como EE. UU., sobre todo teniendo en cuenta el calendario político interno de este país.

Además, la administración Trump recientemente levantó una restricción clave sobre el uso por parte de Ucrania de algunos misiles de largo alcance proporcionados por aliados occidentales.

Consultado al respecto, Putin dijo que “esto es un intento de escalada” y afirmó que su país responderá con seriedad si Ucrania emplea armas occidentales de largo alcance en ataques contra el territorio ruso.

Vale recordar que La Casa Blanca anunció la suspensión de una reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump que, si bien no tenía fecha, estaba pactada a realizarse en Budapest, Hungría. La caída de la cumbre se dio luego de una reunión entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el canciller ruso, Serguéi Lavrov, por llamada.