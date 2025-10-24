Lula da Silva será candidato a presidente y va por su cuarto mandato en Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que la próxima semana cumplirá 80 años, confirmó ayer que disputará un cuarto mandato en las elecciones de octubre de 2026.

El anuncio fue durante una declaración a la prensa en el marco de su visita de Estado a Indonesia, donde aseguró que "tiene la misma energía" que, al principio, descontando dudas sobre su edad.

“Tengo 80 años, pero pueden estar seguros de que tengo la misma energía que tenía cuando tenía 30. Y voy a postularme para un cuarto mandato en Brasil”, dijo Lula a los periodistas durante su visita oficial a Indonesia.

Y añadió: “Mi mandato termina a finales de 2026 pero estoy preparado para disputar otras elecciones”.

Brasil celebrará comicios en octubre de 2026, en medio de una fuerte polarización tras la condena a 27 años de prisión contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro por liderar un intento de golpe de Estado contra Lula en 2022.

Lula se encuentra en el inicio de una gira por el sudeste asiático, que lo llevará también a Malasia para participar en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), donde podría mantener un primer encuentro con Donald Trump.

En Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo y nuevo socio de los Brics, Lula defendió el “libre comercio”, y cerró acuerdos bilaterales sobre petróleo, gas, electricidad, tecnología, minería y agricultura.

“Nos veremos muchas veces más y haré que la relación entre Indonesia y Brasil sea más valiosa”, expresó Lula durante una ceremonia en el Palacio Presidencial de Yakarta.

Con e el presidente indonesio, Prabowo Subianto, también acordaron avanzar en un Acuerdo de Comercio Preferencial entre el Mercosur e Indonesia antes de diciembre.

Además, el jefe de Estado brasileño también dejó abierta la posibilidad de ampliar la cooperación militar, especialmente en materia de provisión de aeronaves para las Fuerzas Aéreas de Indonesia.