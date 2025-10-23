Se suspendió la reunión entre Trump y Putin en medio de nuevas tensiones

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la cancelación de su reunión con el mandatario ruso, Vladímir Putin, programada durante su última conversación telefónica. Fue suspendida luego de que Moscú rechazara la propuesta de un alto el fuego inmediato en Ucrania.

“He cancelado mi reunión con Putin. No me pareció bien reunirme con él. No creí que fuéramos a llegar a donde teníamos que llegar, así que la cancelé”, declaró durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. “Pero lo haremos en el futuro”, aseguró.

La reunión había sido acordada en la última conversación telefónica que ambos líderes mantuvieron hace una semana, la que Trump calificó el pasado 16 de octubre de “muy productiva”.

La noticia llega apenas cinco días después de que el propio Trump anunciara públicamente que ambos mandatarios se reunirían para “discutir la paz” en el conflicto ucraniano.

En preparación para ese encuentro, estaba prevista esta semana una reunión entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov.

Tras darse a conocer la noticia, el Ministerio de Defensa ruso dio a conocer la supervisión del presidente ruso Vladimir Putin de ejercicios de fuerzas nucleares estratégicas.

La jornada también contó con el despliegue de misiles balísticos de largo alcance y simulacros coordinados por tierra, mar y aire.

Las fuerzas rusas lanzaron en las últimas horas más de 400 drones y casi 30 misiles de largo alcance, incluidos misiles balísticos e hipersónicos. Al menos seis muertos y varios heridos fueron reportados luego de que varios lograran impactar en zonas residenciales de Kiev.