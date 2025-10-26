Trump afirma que podría reunirse con Lula y bajar aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó que podría reunirse con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva este domingo en Malasia, en el marco de la Cumbre de la de Naciones del Sureste Asiático (Asean), con el objetivo de discutir la reducción de aranceles estadounidenses sobre Brasil.

“Creo que nos reuniremos, sí. Ya nos vimos brevemente en la Asamblea General de Naciones Unidas”, recordó Trump a bordo del avión presidencial Air Force One, que se dirigía a Malasia para la primera parada de un viaje a Asia que incluye también visitas a Japón y Corea del Sur.

Ambos líderes buscarán discutir la posible reducción de los aranceles estadounidenses del 50% sobre productos brasileños. Trump señaló que está dispuesto a considerar cambios “si se dan las circunstancias correctas”.

Por su parte, el gobierno brasileño aseguró que no hay confirmación oficial de una reunión bilateral.

No obstante, el presidente de Brasil se refirió a un posible encuentro. “Espero que se resuelva. Vine aquí y estoy disponible para que podamos encontrar una solución”, dijo este sábado en una conferencia de prensa en Malasia frente al hotel en el que se hospeda la delegación de su país.

Lula se mostró optimista sobre la resolución del conflicto con EE. UU. por la vía del diálogo. “Pongamos los problemas sobre la mesa y busquemos una solución. Así seguro que la habrá”.

Vale recordar que Trump aumentó los aranceles a la mayoría de los productos brasileños al 50% a principios de agosto, vinculando la medida a lo que llamó una “caza de brujas” contra el expresidente del país sudamericano, Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado.

Acercamiento

La semana pasada, EE. UU. y Brasil dieron un paso más para acercarse. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió en la Casa Blanca al canciller de Brasil, Mauro Vieira, para una reunión en la que tuvieron “conversaciones muy positivas sobre comercio y asuntos bilaterales en marcha”, precisaron en un comunicado conjunto.