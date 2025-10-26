El huracán Melissa amenaza al Caribe

La tormenta tropical Melissa alcanzó este sábado la categoría de huracán y se prevé que continúe fortaleciéndose en las próximas horas por su paso por el Caribe, como anunció el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Tras provocar la muerte de tres personas en Haití y la de una en República Dominicana, donde otra continúa desaparecida, el fenómeno llegará en las próximas horas a Jamaica, Cuba y Costa Rica.

El director del Servicio de Meteorología de Jamaica, Evan Thompson, advirtió este sábado que el huracán Melissa podría tocar tierra el próximo martes como un potente ciclón de categoría 4, con vientos de entre 131 y 155 millas por hora (210-250 km/h), y auguró que la “furia” del fenómeno afectará a toda la isla.

“Ningún lugar escapará de la furia de este huracán”, dijo Thompson en una rueda de prensa.