Pakistán amenaza con guerra si no hay acuerdo con Afganistán

El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, advirtió ayer a Afganistán de la posibilidad de una “guerra abierta” si fracasan las conversaciones en curso entre ambos países, que atravesaron uno de sus episodios más graves en décadas la semana pasada

“Si (las disputas entre Pakistán y Afganistán) no se resuelven, tendremos una guerra abierta con ustedes”, advirtió Asif al régimen talibán afgano en declaraciones a periodistas en la ciudad de Sialkot, en el norte de este país.

Las negociaciones, que comenzaron ayer y continuarán durante todo el día de hoy, son el último intento por mantener la paz luego de los enfrentamientos fronterizos más intensos desde que los talibanes tomaron Kabul en 2021.

Los enfrentamientos comenzaron tras una ofensiva de los talibanes en la frontera, en respuesta a varios bombardeos de Pakistán en territorio afgano, incluido uno en Kabul.

El diálogo bilateral que se lleva adelante en Turquía tiene como objetivo diseñar un mecanismo permanente para hacer cumplir el alto el fuego de Doha, acordado días antes tras varios choques violentos. Asif aseguró que en los últimos cinco días no se han registrado nuevos incidentes, señal de que ambas partes han respetado la tregua.

El objetivo de Islamabad (capital de Pakistán) es establecer un mecanismo que impida que las milicias de los talibanes paquistaníes, conocidas como Tehrik e Taliban Pakistan, lleven a cabo ataques en su territorio, aprovechando su presencia en Afganistán, según informan funcionarios paquistaníes citados por medios locales.

Además, Pakistán acusa a Afganistán de actuar como un instrumento de la India, con quien Islamabad vivió un grave enfrentamiento armado en el pasado mes de mayo.