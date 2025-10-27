Venezuela prueba sistemas de armas frente a amenaza bélica de EE. UU.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ejecutó este fin de semana un amplio ejercicio militar en toda la costa del Caribe con despliegues terrestres, aéreos y marítimos en los estados Zulia, Falcón, Carabobo (occidente), Aragua, Miranda, La Guaira (centro), Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta (oriente).

Estos ejercicios, denominados “Defensa de la Costa Independencia 200”, tendrán una duración mínima de 72 horas, y fueron ordenados por el presidente Nicolás Maduro para proteger el territorio nacional de las amenazas externas e internas provenientes del enemigo estadounidense, que ha declarado y reafirmado su intención de agredir a Venezuela y derrocar al gobierno. Así mismo, la movilización incluye vigilancia y prevención en las principales rutas del narcotráfico.

El general en jefe, Vladimir Padrino, supervisó el operativo desde las montañas que sirven de guarnición a Caracas y comunican la capital con el litoral central de La Guaira. “Estamos haciendo ejercicios científicos de alcance de nuestro sistema de armas, para aproximación; La Guaira siempre ha sido una llave para tener acceso a espacios marítimos estratégicos y comerciales”, explicó.

Además de la activación de unidades de patrullaje naval y piezas de artillería terrestre, el despliegue militar incluye la movilización de la Milicia Nacional Bolivariana y las Unidades Comunales de Milicia, conformadas por civiles enlistados y entrenados durante los últimos meses.

Venezuela cuenta con un tipo de organización militar denominado Unidades de Reacción Rápida (URRA) que está compuesto de escuadras de militares profesionales, milicianos y oficiales de policía. Están entrenadas para actuar con precisión y velocidad en situaciones complejas.

Los ejercicios también involucran movilizaciones específicas de generales de guardacostas, unidades de vigilancia costera y unidades de la Policía Nacional Bolivariana.