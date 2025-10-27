Venezuela prueba sistemas de armas frente a amenaza bélica de EE. UU.
Ejercicios militares en el Caribe buscan blindar la costa venezolana ante presión de EE. UU.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ejecutó este fin de semana un amplio ejercicio militar en toda la costa del Caribe con despliegues terrestres, aéreos y marítimos en los estados Zulia, Falcón, Carabobo (occidente), Aragua, Miranda, La Guaira (centro), Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta (oriente).
Estos ejercicios, denominados “Defensa de la Costa Independencia 200”, tendrán una duración mínima de 72 horas, y fueron ordenados por el presidente Nicolás Maduro para proteger el territorio nacional de las amenazas externas e internas provenientes del enemigo estadounidense, que ha declarado y reafirmado su intención de agredir a Venezuela y derrocar al gobierno. Así mismo, la movilización incluye vigilancia y prevención en las principales rutas del narcotráfico.
El general en jefe, Vladimir Padrino, supervisó el operativo desde las montañas que sirven de guarnición a Caracas y comunican la capital con el litoral central de La Guaira. “Estamos haciendo ejercicios científicos de alcance de nuestro sistema de armas, para aproximación; La Guaira siempre ha sido una llave para tener acceso a espacios marítimos estratégicos y comerciales”, explicó.
Además de la activación de unidades de patrullaje naval y piezas de artillería terrestre, el despliegue militar incluye la movilización de la Milicia Nacional Bolivariana y las Unidades Comunales de Milicia, conformadas por civiles enlistados y entrenados durante los últimos meses.
Venezuela cuenta con un tipo de organización militar denominado Unidades de Reacción Rápida (URRA) que está compuesto de escuadras de militares profesionales, milicianos y oficiales de policía. Están entrenadas para actuar con precisión y velocidad en situaciones complejas.
Los ejercicios también involucran movilizaciones específicas de generales de guardacostas, unidades de vigilancia costera y unidades de la Policía Nacional Bolivariana.