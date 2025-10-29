Desgarradores detalles del accidente de micro que dejó nueve muertos

Nicolás Tarnoski, el chofer del micro que volcó en la provincia de Misiones, recordó los segundos previos antes del accidente fatal en el que nueve personas fallecieron y varias resultaron heridas. El hombre comentó que Rafael Jordan Gonzalo Ortiz, el conductor del auto particular, “venía muy rápido, zigzagueando” y que, cuando “lo tenía encima, pisé el freno con todas mis fuerzas”.

El avance de las pericias realizadas tras el trágico siniestro vial sobre el kilómetro 890 de la Ruta Nacional 14 confirmó que Ortiz, de 34 años y quien falleció en el choque, “presentaba intoxicación alcohólica aguda al momento del hecho”. En ese sentido, las autoridades informaron que tenía 3.0 gramos de alcohol por litro de sangre, es decir, seis veces más de lo permitido por ley.

Ahora, se dio a conocer un audio del chofer de la unidad de transporte, quien contó cómo fue el incidente vial fatal: “Lo vi venir de frente y me paré en el freno, pero ya era tarde. Me pegó de lleno y me tiró al arroyo”.

Tarnoski sumó que Ortiz “venía muy rápido, zigzagueando, y cuando lo tuve encima ya no pude hacer nada. Pisé el freno con todas mis fuerzas”.

Oscuridad total

Acerca de cómo fue la caída y el desgarrador escenario, el chofer profesional expresó: “Después del golpe todo fue oscuridad y gritos. Escuchaba a la gente pidiendo ayuda y traté de mantener la calma para poder salir”.

“Empecé a mover la luz, gritando que llamen a los bomberos, a la ambulancia… no sabía si alguien me escuchaba, pero era lo único que podía hacer”, añadió y destacó que agarró una linterna y les hizo señas a otros autos para que puedan ayudar.

Sobre el conocimiento de que el conductor fallecido manejaba alcoholizado, expuso: “No hay vuelta atrás. Un segundo cambia todo. Yo solo quería llegar con la gente a destino”.