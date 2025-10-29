Murió una mujer en Berisso tras sufrir quemaduras en un incendio: investigan si fue un femicidio

Una profunda conmoción atraviesa a Berisso tras la muerte de Yanet Rivero, la mujer que había sido internada en estado crítico luego de sufrir graves quemaduras durante el incendio de un departamento en el barrio Villa Progreso.

El hecho ocurrió el martes en una vivienda ubicada en 122 entre 17 y 18. Vecinos alertaron al 911 por las llamas y personal policial acudió rápidamente al lugar, donde encontraron a la mujer inconsciente y con quemaduras en casi todo el cuerpo. Su pareja también presentaba lesiones, aunque de menor gravedad.

Rivero fue trasladada de urgencia al Hospital Mario Larraín, donde ingresó con el 90% del cuerpo afectado por el fuego. Pese a los esfuerzos médicos, falleció en la mañana del miércoles.

La fiscalía interviniente trabaja para determinar cómo se originó el incendio y no descarta ninguna hipótesis, entre ellas la posibilidad de que se trate de un femicidio.