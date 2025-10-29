Trágico incendio en Los Hornos: fallecieron un hombre y su hija

Un hombre y su hija murieron en las últimas horas en el marco de un trágico incendio que tuvo lugar en una casa de Los Hornos, y cuyas causas se investigan, informaron fuentes policiales y judiciales.

De acuerdo a los voceros, las víctimas -identificadas como Guillermo Azcona, de 49 años, y Brisa, de 19- alquilaban una vivienda emplazada en las calles 132 entre 83 y 84. Ayer, por motivos todavía desconocidos, empezó a incendiarse con ellos adentro y no pudieron salir.

Un llamado al servicio de emergencias 911 alertó al personal de la fuerza y poco después se apersonaron agentes de la comisaría Tercera y dotaciones de bomberos. Estos sofocaron las llamas y, cuando ingresaron, se toparon con el horror.

A falta de la confirmación oficial, se sospecha que el foco ígneo se desató luego de un desperfecto eléctrico, aunque serán las pericias quienes lo determinen. Por lo tanto, trabajaron en la escena los peritos de la Policía Científica, con el fin de determinar las causales del lamentable suceso.

Hasta el lugar se acercó el dueño de la propiedad, pero no pudo aportar nada a la causa ni al origen del fuego.

Se abrió una causa penal en la Unidad Funcional de Instrucción en turno, caratulada como el momento “averiguación de causales de muerte”.