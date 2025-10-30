Discutieron en la calle y terminó en tragedia: un joven mató a su amigo en Hurlingham y sigue prófugo

La tranquilidad de Villa Tesei, en el partido bonaerense de Hurlingham, se vio alterada este miércoles al mediodía por un violento crimen. Tres amigos se encontraron en la calle y, tras una fuerte discusión, uno de ellos sacó un arma y le disparó a otro, que murió horas más tarde en el hospital.

La víctima fue identificada como Diego Eduardo Conceicao, de 32 años. De acuerdo con fuentes policiales, el agresor —un joven de 18 años identificado como S.L.D.— abrió fuego en medio de una pelea cuyas causas aún se investigan.

El hecho ocurrió cerca de las 13.15, en la esquina de Eduardo Bradley e Inés de Pons, en el límite entre Villa Tesei y El Palomar. Cámaras de seguridad municipales registraron a los tres involucrados momentos antes del ataque: dos de ellos se desplazaban en bicicleta y el tercero caminaba junto a ellos.

En las últimas horas, efectivos de la Policía Bonaerense detuvieron a un adolescente de 17 años acusado de haber participado del hecho como cómplice. En tanto, el autor de los disparos permanece prófugo y es buscado intensamente.