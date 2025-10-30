Misterioso crimen en La Plata: un hombre fue asesinado a balazos y puñaladas en una pelea callejera

Un hombre de 41 años fue asesinado en medio de una violenta pelea callejera en el barrio Altos de San Lorenzo, en La Plata. La víctima, identificada como Diego Juan Marcelo Retamal, fue hallada tendida en la vía pública con un disparo en el abdomen y una puñalada en la clavícula.

El hecho ocurrió el martes pasado, en la zona de 17 entre 79 y 80, cuando vecinos del lugar encontraron al hombre inconsciente y dieron aviso a la Policía. Según testigos, minutos antes se había producido una fuerte discusión entre varias personas que terminó de manera trágica.

Al llegar los primeros patrulleros, el clima en el barrio era tenso y hostil. Algunos vecinos arrojaron piedras contra los móviles y se negaron a brindar información, reclamando únicamente que el herido fuera trasladado de inmediato.

Ante la situación, los efectivos decidieron replegarse luego de cargar a la víctima en un patrullero y trasladarla al Hospital San Martín, donde finalmente falleció a causa de las heridas.

Por el momento, no hay detenidos y la investigación está a cargo de la Fiscalía N° 8 de La Plata, que busca determinar las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.