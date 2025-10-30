Padre y hermano de reconocido futbolista, presos en La Plata por robos

Pablo y Miguel Almendra, padre y hermano de Agustín, el futbolista de Racing, fueron aprehendidos este miércoles frente a la estación de trenes de Gonnet, acusados por una serie de robos en nuestra ciudad.

Ambos están acusados de integrar una banda delictiva dedicada a los robos y al desguace de autos, y de hecho Pablo tiene antecedentes. Fueron capturados en el Centenario entre 501 y 502, a bordo de un Fiat Cronos con la patente duplicada, que estaba vinculado a varios atracos en La Plata. El coche tenía pedido de secuestro tras haber sido sustraído en junio de este año. Del rodado se incautó un críquet, pinzas, un martillo, tuercas de seguridad, dos celulares y un polar que habría sido usado durante los ilícitos.

En un video, se ve a los implicados robar el techo de un Peugeot 207 estacionado en 9 entre 500 y 501.