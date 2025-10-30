Vandalizaron los cajeros del Banco Nación en La Loma

Un presunto intento de robo se registró durante la madrugada en la sucursal del Banco Nación del barrio La Loma, ubicada en la intersección de Diagonal 73 y calle 21. Según informaron fuentes policiales, la situación fue advertida esta mañana, cuando los primeros empleados del banco arribaron al edificio y notaron que la puerta de Blindex que comunica con el sector de cajeros automáticos se encontraba rota.

De inmediato, los trabajadores dieron aviso a las autoridades y personal policial se hizo presente en el lugar para resguardar la zona y comenzar con las pericias correspondientes. Si bien en una primera inspección los cajeros automáticos no presentaban daños visibles, la magnitud de la rotura y el horario en que se habría producido el hecho alimentan la sospecha de un posible intento de robo.

El episodio generó preocupación entre los vecinos de la zona, que advirtieron el movimiento policial en la mañana de este jueves y comentaron que no es la primera vez que se registran hechos de inseguridad en la zona.