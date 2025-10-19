Denuncian que Milei le recortó $3,5 billones a la Provincia

Uno de los fuertes debates que hubo a lo largo del año es el recorte de las transferencias discrecionales a las provincias que efectuó el gobierno de Javier Milei. Según denunciaron reiteradas veces los gobernadores, se trata fondos que le corresponde a las provincias, con el que invierten en educación, seguridad y salud, y que el Presidente “se los roba”.

En este camino, este sábado el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, volvió a denunciar esta situación y expuso la gravedad del ajuste en números. Según el funcionario, los recursos provinciales entre enero y septiembre están 13,3% debajo en comparación con el mismo periodo del 2023. Se trata de la recaudación provincial, la coparticipación federal y las transferencias obligatorias desde Nación. En total, suman 3,5 billones de pesos.

“Es un perjuicio a los bonaerenses: menos inversión en escuelas, hospitales y seguridad, pero todo el país pierde con una PBA débil”, expresó López al respecto.

A su vez, en 2025, la provincia de Buenos Aires perdió $100.000 pesos por habitante por el recorte por parte del Ejecutivo nacional de fondos destinados a educación, salud, seguridad y previsión social. Esta cifra ($9.954) es 915% menor al promedio entre 2015 y 2023 ($116.954). “Además del efecto de la recesión sobre la recaudación de impuestos, el Gobierno nacional eliminó transferencias obligatorias hacia las provincias”, denunció el ministro.

“Muchas veces señalamos la centralidad de la PBA y su contribución a la sostenibilidad fiscal nacional Durante 2025, la PBA aportó $56 billones a la recaudación, pero solo recibió $10 billones. Sobre este sistema desigual, Milei redobla el perjuicio a PBA”, agregó. Es decir, la provincia de Buenos Aires aportó el 38% de la recaudación nacional, pero solo recibió el 7% vía coparticiación.

Con estos números, López sostuvo que “la política económica de Milei profundiza los desequilibrios estructurales de la coparticipación”. En este sentido, afirmó que el desfinanciamiento determina que la provincia de Buenos Aires sea la de menor capacidad de inversión pública por habitante: 35% inferior al del resto de las provincias: “Dejar a la PBA sin recursos es dañar al corazón productivo del país”.