Dos motociclistas heridos en distintos accidentes y autos incendiados en La Plata

La jornada de este viernes comenzó con una serie de hechos que generaron preocupación en distintos barrios de la capital bonaerense. En primer lugar, dos motociclistas resultaron heridos en accidentes de tránsito ocurridos con pocos minutos de diferencia.

El primero de ellos tuvo lugar en la zona oeste, en la intersección de 159 y 44, donde, según testigos, una automovilista que circulaba a alta velocidad no logró frenar a tiempo y embistió a un motociclista. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de Romero con heridas de consideración.

El segundo siniestro se registró en 1 entre 73 y 74, donde un motociclista también terminó siendo trasladado al hospital San Martín tras colisionar en una esquina.

Paralelamente, en 43 entre 15 y 16, residentes del lugar denunciaron la aparición de dos autos incendiados durante la madrugada. Los vehículos amanecieron completamente quemados, y el hecho llamó la atención por la proximidad entre ambos. No se descarta la hipótesis de que se trate de un accionar intencional, ya que en las últimas semanas se registraron episodios similares en 11 y 42, y en 11 y 41, además en la esquina de 38 y 10.

Finalmente, vecinos de 34 entre 9 y 10 reportaron el robo de un Chevrolet Corsa gris, que desapareció durante la noche. Personal policial y agentes de la Guardia Urbana se presentaron en el lugar para iniciar las actuaciones correspondientes.