Policía abatió a ladrón que quiso robarle la moto

Un delincuente murió al tirotearse con un efectivo policial al que, junto a un cómplice, habían intentado robarle la moto. Los dos hampones interceptaron al agente y se produjo un cruce de balazos, por el cual uno de ellos resultó gravemente herido y falleció poco después al ingresar a un centro de salud, mientras que el otro logró darse a la fuga y es intensamente buscado.

Según detallaron los voceros abocados al caso, todo sucedió entrada la noche en la intersección de la calle Presidente Juan Domingo Perón y la Ruta Provincial 8, donde los malvivientes sorprendieron al oficial. Los cacos se desplazaban a bordo de un ciclomotor y enseguida se interpusieron en el camino de la víctima, quien circulaba a bordo de una Honda Twister CB de color azul de 250 cc.

El efectivo de 31 años que se encontraba de franco de servicio y vestido de civil decidió resistirse al atraco y enseguida extrajo su pistola reglamentaria Pietro Beretta PX4 calibre nueve milímetros. De esta forma, se enfrentó a disparos con los maleantes, de cuales al menos uno de ellos fue alcanzado por uno de los proyectiles, resultando gravemente herido.

Por su parte, tras el episodio, el oficial huyó de la escena para ponerse a resguardo por temor a represalias y luego se presentó ante los investigadores policiales. En tanto, unos minutos más tarde, el sujeto baleado, de 19 años fue conducido de urgencia por parte de sus familiares al Hospital Zonal General de Agudos Doctor Carlos Bocalandro.

Buscan al cómplice

De acuerdo a la información que trascendió sobre el hecho, el hampón ingresó ya sin signos vitales y los médicos poco pudieron hacer para reanimarlo. Ante estas circunstancias, los parientes del ladrón provocaron serios destrozos en el interior del nosocomio.

Mientras tanto que los peritos revisaron el cuerpo del joven y determinaron que presentaba dos certeros impactos de arma de fuego, en el brazo derecho y el restante en la región torácica.

Por otro lado, al revisar el escenario del enfrentamiento, incautaron una pistola Tala 22 larga, que habría sido utilizada por los motochorros y la cual tenía pedido de secuestro, porque había sido sustraída el 15 de noviembre de 2016, en el barrio porteño de Almagro.