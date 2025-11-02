Violencia, choques y caos en la ciudad

La Plata vivió un sábado marcado por el descontrol y la violencia en distintos puntos de la ciudad. En apenas 24 horas, una caravana de motoqueros tomó las calles con ruidos ensordecedores, un tren de carga se descarriló en Tolosa y un camión chocó violentamente contra un auto en pleno centro. Una sucesión de hechos que encendió las alarmas entre los vecinos y reavivó el reclamo por mayor seguridad y control.

Todo comenzó en la madrugada, cuando una multitudinaria caravana de motos irrumpió en la zona céntrica. Los motociclistas recorrieron avenidas y plazas realizando maniobras peligrosas y detonaciones con los escapes. Los vecinos, indignados, denunciaron que los ruidos se extendieron hasta entrada la madrugada y que en varios puntos del recorrido se registraron corridas y desmanes. Un operativo policial permitió el secuestro de 15 motos, la identificación de casi 30 personas y la detención de una por falsificación de patente.

Horas más tarde, la tranquilidad volvió a romperse con un fuerte accidente de tránsito en la intersección de calles 8 y 53, en pleno centro. Un camión recolector de residuos impactó de lleno contra un Suzuki Fan conducido por una joven de 20 años. El vehículo menor perdió el control y terminó incrustado contra un árbol. La conductora sufrió lesiones y fue asistida por una ambulancia del SAME, que la trasladó a un hospital cercano.

En la tarde, otro episodio de tensión se vivió en Tolosa, donde un tren de carga que transportaba bobinas de acero se descarriló a la altura de calle 527 entre 116 y 117. Aunque no hubo heridos, el accidente generó caos vehicular y el corte total del tránsito. Vecinos de la zona aseguraron que no es la primera vez que ocurre y apuntaron al mal estado de las vías y al exceso de velocidad del convoy en la curva previa al cruce. Las imágenes del tren desviado sobre la calzada reavivaron la preocupación por la falta de mantenimiento de la traza ferroviaria.