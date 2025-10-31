Cayó “la banda de los cuñados”

En el marco de múltiples operativos, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desmanteló, en la provincia de Buenos Aires, a una estructura delictiva que se dedicaba a la venta ilegal de autopartes. Dicha estructura se hallaba conformada por un gran número de sujetos emparentados entre sí, quienes resultaron debidamente arrestados.

Concretamente, los agentes de la mencionada dependencia de la PFA determinaron la existencia de un perfil público, el cual estaba siendo utilizado para el ofrecimiento de una gran cantidad de piezas de vehículos.

A partir de un minucioso análisis de imágenes publicadas en aquel sitio web, se visualizó en una fotografía un dominio grabado en uno de los cristales de un auto particular. En ese sentido, luego se supo que dicho rodado había sido sustraído a mano armada y contaba con pedido de secuestro.

Asimismo, comprobaron la presencia de otros cinco usuarios vinculados a la cuenta previamente nombrada, estableciendo así que detrás de ellos conviviría una estructura criminal encargada de esas infracciones y denominada como “la banda de los cuñados”; dado el parentesco de sus integrantes.

En otro orden y producto de la labor investigativa, se estableció que la organización poseía como objetivo central el blanqueo de las ganancias de estos delitos. Además, que dos de los sospechosos (una pareja) eran propietarios de un hostel emplazado en el partido bonaerense de Ezeiza.

En consecuencia, los servidores públicos ingresaron a las locaciones y detuvieron a once personas (diez hombres y una mujer); todos ellos sindicados como miembros directos de la respectiva banda.

Durante los procedimientos, ejecutados simultáneamente, incautaron varias autopartes tales como tapas de cilindro, bombas de combustible, alternadores, instalaciones eléctricas, compresores de aire, cuerpo mariposa, semiejes y ecus, parabrisas con numeración suprimida, una puerta de un vehículo, plásticos del interior de automóviles, bomba de nafta, ruedas, radiadores, trenes delanteros, tableros, air-bag, frenos traseros, cuatro estéreos, ocho tableros, cinco faros traseros, un caño de escape, un paragolpe y dos columnas de dirección. También se decomisaron teléfonos celulares, una notebook, cigarrillos de marihuana, un pen-drive, una tablet y documentación de interés.