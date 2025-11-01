Violento robo a una jubilada en Ringuelet reaviva reclamos por mayor seguridad

Un nuevo episodio de inseguridad sacudió este miércoles a la ciudad de La Plata, donde una jubilada fue víctima de un violento robo dentro de su vivienda ubicada en la localidad de Ringuelet. El hecho ocurrió durante la madrugada, en una casa situada en la zona de 530, entre 18 y 19, cuando al menos cinco personas ingresaron por la fuerza y sorprendieron a la mujer mientras dormía.

Según relataron testigos y vecinos del barrio, los delincuentes violentaron una puerta trasera para acceder al domicilio. Una vez dentro, redujeron a la víctima, a quien amenazaron y exigieron dinero en efectivo. Los asaltantes se llevaron una suma que correspondería al cobro reciente de su jubilación y escaparon rápidamente por los pasillos de un asentamiento cercano, aprovechando la oscuridad y la falta de presencia policial en la zona.

Tras el hecho, la mujer —cuyo nombre no trascendió por razones de seguridad— fue asistida por vecinos que escucharon los gritos y dieron aviso al 911. Personal del Comando de Patrullas y de la comisaría Sexta de La Plata acudió al lugar y comenzó con las actuaciones correspondientes. Hasta el momento, no se registraron detenciones, aunque las autoridades analizan las cámaras de seguridad de los alrededores para intentar identificar a los responsables.

El episodio generó gran conmoción entre los habitantes de Ringuelet, quienes manifestaron nuevamente su preocupación por el incremento de los hechos delictivos en la zona. “Cada semana hay un robo distinto. Vivimos con miedo y sin respuestas”, comentó una vecina que prefirió mantener el anonimato. En redes sociales, otros residentes expresaron su enojo y reclamaron mayor presencia policial y controles en los accesos al barrio.

En los últimos meses, el número de denuncias por robos y entraderas en distintos puntos de La Plata ha mostrado un repunte, de acuerdo con registros judiciales y testimonios vecinales. Pese a los anuncios de refuerzo en los patrullajes, muchos habitantes aseguran que los operativos resultan insuficientes y que la respuesta del sistema de seguridad es cada vez más tardía.

Mientras la investigación avanza, el caso de Ringuelet vuelve a poner en evidencia una problemática que afecta a gran parte del partido platense: la falta de prevención y la sensación de desprotección de los vecinos. La demanda por medidas concretas y sostenidas en el tiempo se repite en distintos barrios, donde la inseguridad ya forma parte de la rutina diaria.