Salió a defender a su hija y lo mataron a cuchillazos

Un hombre de 47 años fue brutalmente asesinado por un individuo, quien lo agredió a cuchilladas, en momentos en los que habría intentando defender a su hija en medio de una pelea callejera por la supuesta venta de estupefacientes. El herido fue trasladado a un nosocomio, donde murió al poco tiempo de ingresar.

Según señalaron las fuentes, todo sucedió a unos pocos metros de la vivienda en la que residía la víctima, ubicada sobre la calle Bouchard al 7700, casi en el cruce con Ingeniero Rateriy, en la ciudad balnearia de Mar del Plata.

Tras recibir una alerta radial mediante un llamado al 911, el personal del Comando de Patrullas local se dirigió a la mencionada dirección, debido a que fueron informados de un altercado en la vía pública. Al arribar se encontraron con el cadáver del hombre y pronto comenzaron con la pesquisa de rutina para esclarecer lo que había sucedido.

Con los datos recolectados, pudieron reconstruir que momentos antes se había registrado una pelea en la que el hombre había saltado en defensa de su hija. El conflicto, presuntamente, estaba relacionado a la venta de drogas, aunque las versiones se confirmarán con el avance de la investigación.

Asimismo, corroboraron que el atacante era un sujeto de 32 años, quien tenía lesiones leves producto de la reyerta y que tuvo que ser trasladado hasta el Hospital Interzonal General de Agudos Doctor Oscar Allende para ser asistido por los médicos.

En tanto que, los peritos de la Policía Científica revisaron el cuerpo del hombre, identificado como Pablo Núñez, y lograron determinar que presentaba heridas de arma blanca en la región torácica.

El agresor quedó alojado con custodia en el nosocomio y luego fue derivado hasta la seccional. Asimismo, en el caso tomó intervención Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de los tribunales marplatenses, caratulando la causa como homicidio.