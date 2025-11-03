Impactantes choques en la ciudad dejaron varios heridos

Los accidentes en la ciudad siguen a la orden del día y en las últimas horas se registraron dos graves casos, que dejó heridos y por milagro no fue aún peor.

Fuentes policiales le contaron a este multimedio que el conductor de un auto perdió el control del mismo ayer a la madrugada en pleno centro, mientras circulaba por diagonal 74. Al llegar a calle 6, se cruzó de carril, chocó contra un coche estacionado y sin tripulantes y terminó volcando. Las personas dentro quedaron atrapadas y debieron ser asistidas por los bomberos que se hicieron presentes. A su vez, también trabajaron en la escena personal de la fuerza y una ambulancia. Por fortuna, los lesionados se recuperan y sus vidas no corren peligro.

Los vecinos indicaron que escucharon un fuerte estruendo y aseveraron que la unidad venía a gran velocidad. Se abrió una causa penal caratulada como “lesiones por accidente”.

Al filo de la desgracia

En tanto, en la zona oeste un auto perdió una de sus ruedas mientras circulaba y la misma pasó a unos pocos centímetros de dos chicos, que se desplazaban en bicicleta. El neumático finalmente pegó en otro rodado estacionado, provocándole daños.

El suceso, que quedó registrado en una cámara de seguridad, tuvo lugar en una zona residencial, y el conductor del Volkswagen Gol involucrado no se dio cuenta de lo ocurrido hasta varios metros después de perder una de las dos ruedas delanteras. “Siguió unos 20 metros, alzó la rueda, la colocó y se fue dejando el auto afectado con la puerta destruida. Y las dos personas que iban en bici no fueron impactadas de casualidad”, relató un testigo.

En la imagen de la cámara se ve cómo, tras el desprendimiento del neumático, este rebota y golpea de lleno contra la puerta del vehículo estacionado, dejándole importantes daños en el lateral derecho.

Ahora, la Justicia analiza tanto el incidente como la imagen de la cámara para intentar dar con el responsable, de quien nada se sabe ya que huyó del lugar sin siquiera interesarse en lo que pasó. Los frentistas se mostraron indignados y relataron que “pudo haber sido una verdadera tragedia. Fue muy importante lo que pasó”.

Por último, una joven de 20 años resultó herida en 8 y 53, luego de que su auto fuera embestido por un camión recolector de residuos.

Los voceros indicaron que la mujer iba a bordo de un Suzuki Fan y, por causas a establecer, chocó contra el otro rodado, de la empresa Esur. La víctima fue trasladada hasta un centro médico, donde se estableció que se encuentra en buen estado de salud.