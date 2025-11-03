Intentaron cruzar el río en camioneta y terminaron hundidos en Berisso

Un insólito episodio se registró este domingo en Berisso, cuando dos hombres intentaron cruzar en camioneta el Río de la Plata desde la zona de Palo Blanco hasta la Isla Paulino. Aprovecharon la bajamar para avanzar por el lecho del río, pero la maniobra terminó mal: el vehículo quedó atrapado en el barro y, con la subida de la marea, terminó completamente cubierto por el agua.

El hecho ocurrió cerca de las 11 y generó alarma entre vecinos y equipos de rescate. Personal de Defensa Civil fue alertado ante la posibilidad de que los ocupantes hubieran quedado atrapados dentro del rodado. Sin embargo, al llegar al lugar, comprobaron que ambos habían logrado salir por sus propios medios y nadar hasta la costa.

“Entraron con la camioneta queriendo cruzar desde Palo Blanco a la isla y se quedaron en el agua. Fuimos tras un llamado porque pensaron que habían quedado adentro, pero los muchachos ya estaban en la orilla”, explicó el titular de Defensa Civil de Berisso, Roberto Scafati, en diálogo con 0221.com.ar.

El operativo incluyó el despliegue de un bote para verificar la situación, ya que las primeras versiones indicaban que los ocupantes seguían dentro del vehículo. Aunque no hubo heridos, las autoridades recordaron que este tipo de situaciones representan un alto riesgo, ya que un auto puede inundarse en pocos minutos y derivar en una tragedia.

Las imágenes de la camioneta semihundida llamaron la atención de quienes circulaban por la costa. Un video grabado por un vecino muestra cómo el agua cubre casi por completo la cabina del vehículo, testimonio de una aventura que pudo haber terminado mucho peor.