Violencia en una escuela de La Plata: una preceptora resultó herida al intentar frenar una pelea entre alumnos

Una preceptora del colegio Normal 2 de La Plata resultó herida este martes por la mañana tras intentar separar a un grupo de alumnos que se enfrentaba a golpes en el patio cerrado de la institución. La mujer sufrió un corte en la frente y fue asistida por sus compañeros, mientras la comunidad educativa exige respuestas ante la reiteración de hechos violentos.

El episodio, registrado en video por testigos, muestra a varios jóvenes discutiendo hasta que uno de ellos, vestido con una campera blanca, intenta alejarse. En ese momento, otro alumno —de torso desnudo— corre hacia él y lo agrede brutalmente. En medio del caos, la preceptora intervino para detener la pelea y terminó lastimada.

Según trascendió, el conflicto habría involucrado a estudiantes de sexto año y a un joven que había sido expulsado tiempo atrás del establecimiento.

La mujer también cuestionó a la dirección del colegio por no haber notificado a la Policía Bonaerense tras el violento episodio. “Nadie los controla. Necesitamos que intervengan antes de que ocurra una tragedia”, advirtió.