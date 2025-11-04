Violencia en una escuela de La Plata: una preceptora resultó herida al intentar frenar una pelea entre alumnos
El hecho ocurrió en el Normal 2, donde una violenta pelea entre estudiantes terminó con una trabajadora lastimada. Reclaman medidas urgentes y mayor intervención de las autoridades.
Una preceptora del colegio Normal 2 de La Plata resultó herida este martes por la mañana tras intentar separar a un grupo de alumnos que se enfrentaba a golpes en el patio cerrado de la institución. La mujer sufrió un corte en la frente y fue asistida por sus compañeros, mientras la comunidad educativa exige respuestas ante la reiteración de hechos violentos.
El episodio, registrado en video por testigos, muestra a varios jóvenes discutiendo hasta que uno de ellos, vestido con una campera blanca, intenta alejarse. En ese momento, otro alumno —de torso desnudo— corre hacia él y lo agrede brutalmente. En medio del caos, la preceptora intervino para detener la pelea y terminó lastimada.
Según trascendió, el conflicto habría involucrado a estudiantes de sexto año y a un joven que había sido expulsado tiempo atrás del establecimiento.
La mujer también cuestionó a la dirección del colegio por no haber notificado a la Policía Bonaerense tras el violento episodio. “Nadie los controla. Necesitamos que intervengan antes de que ocurra una tragedia”, advirtió.