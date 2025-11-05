Comienzan hoy las elecciones estudiantiles en las 17 facultades de la UNLP

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) inicia con las tres jornadas de elecciones estudiantiles se presentan 102 listas en sus 17 facultades, en las que miles de jóvenes volverán a ejercer su derecho al voto entre el 5 y el 7 de noviembre. Tras los comicios en los colegios preuniversitarios y la renovación de autoridades de los claustros de profesores y graduados, llega el turno de los estudiantes, protagonistas centrales de la vida política universitaria.

Durante estos tres días, los estudiantes elegirán a las conducciones de sus centros de estudiantes y a sus representantes en los consejos directivos y el Consejo Superior, instancias donde se definen las principales decisiones académicas e institucionales.

Este proceso forma parte de un cronograma electoral escalonado que culminará en 2026, cuando se renueven las máximas autoridades de la casa de estudios.

En la actualidad, Franja Morada, la histórica agrupación universitaria del radicalismo, mantiene la mayoría de los centros de estudiantes, con presencia fuerte en Arquitectura, Económicas, Informática, Jurídicas, Ingeniería, Exactas y Veterinarias, entre otras. Sin embargo, la contienda promete ser intensa, con fuerzas opositoras como SUMA, Cinética, Defendamos Nuestros Derechos o La Pinto buscando romper con el predominio morado.

Por otra parte, en otras facultades como en Bellas Artes, continúa el espacio Cronopios; en Ciencias Médicas, la agrupación Remediar defiende su conducción frente a Viento de Abajo- Patria Grande; mientras que en Naturales el Frente Natural conserva su espacio. En Humanidades, la histórica La Jauretche vuelve a medirse ante AULE.

En tanto, en Periodismo y Comunicación Social, la Agrupación Rodolfo Walsh sigue siendo referente, fiel a su identidad crítica y combativa. En Trabajo Social, el Frente Malvinas busca revalidar su mandato, y en Odontología, el MOI mantiene su liderazgo.

En cuanto al recuento de votos el mismo será el viernes a la noche donde finalmente se va a saber el nuevo mapa político estudiantil de la UNLP. Como ya es costumbre en la UNLP, los interesados podrán seguir por Internet los resultados de las elecciones urna a urna. A partir de las 18 horas del viernes, la Dirección General de Comunicación Institucional pondrá en marcha el operativo elecciones que podrá seguirse hasta pasadas las 12 horas en el sitio web www.unlp.edu.ar y a través de la cuenta de X @unlp, Instagram @unlpoficial y Facebook /unlp.edu.