Llega una jornada de servicios esenciales y asesoramiento vecinal a Altos de San Lorenzo

La comuna llevará adelante mañana una nueva jornada del programa “Nos vemos en el barrio” de 9:00 a 13:30 en Altos de San Lorenzo, donde vecinos y vecinas podrán acceder a múltiples servicios gratuitos en un mismo lugar.

La iniciativa, ofrecerá trámites de DNI y SUBE, vacunación antirrábica y una posta de salud con vacunación de calendario en calle 78 y 19.

Asimismo, quienes se acerquen al lugar podrán cortarse el pelo de forma gratuita de la mano de la Fundación Argentina de Barberos Solidarios, además de recibir orientación vocacional y asesoramiento en personería jurídica, para inquilinos y vinculada a regularización dominial.

Por otro lado, se instalarán puestos de asistencia y escucha en materia de violencia de género y se brindará atención sobre defensa del consumidor, promoción de derechos de personas migrantes y uso medicinal y terapéutico de cannabis.

También se ofrecerá acompañamiento para la inscripción a la Ley ALAS, al boleto estudiantil y al voluntariado social, junto con servicios de confección de currículums, asesoramiento sobre estafas digitales y atención por parte de la Agencia Platense de Recaudación.

Finalmente, los vecinos podrán recorrer la Feria de la Economía Popular, participar de actividades de promoción del reciclado y de armado de huertas comunitarias y recibir información sobre el programa TEAcompaño, trámites consulares de Bolivia, programas educativos como FinEs 2025, centros de formación profesional y requisitos del Consejo Escolar para auxiliares 2026.