Nueva edición de La Costa Invita con promociones y descuentos

Del viernes 7 al domingo 9 de noviembre se desarrollará una nueva edición de La Costa Invita, el programa de promociones y descuentos impulsado por la Municipalidad de La Costa para promover el turismo y el consumo local.

Quienes completen el formulario breve disponible en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr8xs7qDzo-I_bqa0njFvSfmmQmbKOrawrfa8go9Ai0KdmRg/viewform y descarguen su voucher podrán acceder a una amplia variedad de beneficios en todo el distrito:

20% de descuento en traslados de larga distancia.3×2 y hasta 25% de descuento en noches de alojamiento.Hasta 25% de descuento en gastronomía.3×2 y hasta 50% de descuento en parques temáticos.2×1 en cines.10% de descuento en productos locales.

Aquellos que se inscriben también participan automáticamente en sorteos que se realizan durante todo el año y entregan diversos premios.

Para conocer los comercios adheridos y obtener más información sobre La Costa Invita se puede ingresar a https://lacosta.tur.ar/lacostainvita/.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de La Costa busca fomentar la actividad turística y fortalecer la economía local, acercando beneficios a visitantes y residentes.